Der Fälscherbande auf der SpurJetzt ohne Werbung streamen
Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Folge 19: Der Fälscherbande auf der Spur
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Dem armen Kioskbesitzer wurde ein schlecht gefälschten 100 Euro Schein untergejubelt. Auch beim Dönerverkäufer Ali Baba haben sie es versucht. Die Überwachungskamera kann den Täter nicht ermitteln. Doch dann taucht ein Zeuge auf der den Täter kennt. Rechte: kabel eins
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: kabel eins