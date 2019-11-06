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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Hausdurchsuchung mit gezogener Waffe

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 21vom 06.11.2019
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 21: Hausdurchsuchung mit gezogener Waffe

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mit gezogener Waffe und leisem Schritt wandern Toto und Harry durch das leerstehende Restaurant. Es wurde aufgebrochen, doch von dem Täter fehlt jede Spur. Dafür haben die Polizisten allerhand Mülle entdeckt, was dafür spricht, dass der Täter noch da ist. Rechte: kabel eins

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