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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Erst Küchenbrand - dann Wasserschaden!

Kabel EinsStaffel 1Folge 23vom 06.11.2019
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 23: Erst Küchenbrand - dann Wasserschaden!

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das passiert also, wenn Männer versuchen zu kochen: Beim Pommes machen ist dem Mann das Öl zu heiß geworden. Nach einem Löschversuch muss er die Wohnung lüften und geht dafür vor die Tür. Die Konsequenz: Er ist ausgesperrt, das Wasser läuft immer noch. Rechte: kabel eins

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