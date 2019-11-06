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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

In Bochum ist die Schlagerhölle los

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 06.11.2019
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 3: In Bochum ist die Schlagerhölle los

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Was tönt da durch die nächtliche Stille? Toto und Harry trauen ihren Ohren nicht! Roland Kaiser schallt aus Opas Wohnung. Als die beiden den Ruhestörer zur Rede stellen, finden sie ihn auf der Couch. Ist ihm was zugestoßen oder ist er nur eingenickt? Rechte: kabel eins

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