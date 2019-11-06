In Bochum ist die Schlagerhölle losJetzt ohne Werbung streamen
Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Folge 3: In Bochum ist die Schlagerhölle los
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Was tönt da durch die nächtliche Stille? Toto und Harry trauen ihren Ohren nicht! Roland Kaiser schallt aus Opas Wohnung. Als die beiden den Ruhestörer zur Rede stellen, finden sie ihn auf der Couch. Ist ihm was zugestoßen oder ist er nur eingenickt? Rechte: kabel eins
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: kabel eins