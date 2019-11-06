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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Überfall in den eigenen vier Wänden

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6vom 06.11.2019
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 6: Überfall in den eigenen vier Wänden

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Da wollte er nur hilfsbereit sein und der netten Dame und ihren Mann einen 100 Euro Schein wechseln und wird zum Dank von ihnen ausgeraubt! Dem armen Mann werden 800 Euro aus der Hosentasche geraubt. Verzweifelt und hilflos wendet er sich an Toto & Harry. Rechte: kabel eins

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