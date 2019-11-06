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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Mit Kleinkind im Auto auf Todesfahrt

Kabel EinsStaffel 1Folge 8vom 06.11.2019
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 8: Mit Kleinkind im Auto auf Todesfahrt

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Diese Szene wird Toto und Harry noch lange in Erinnerung bleiben: Eine offenbar stark verwirrte Frau rast in wilder Fahrt durch die Innenstadt. Sie ist nicht aufzuhalten und verursacht mehrere Unfälle. Bei der Vernehmung kann sie sich an nichts erinnern. Rechte: kabel eins

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