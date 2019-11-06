Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Folge 13: Viel los im Revier
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Toto und Harry sind wieder unterwegs. Da geht es Ladendieben an den Kragen, sturztrunkenen Autofahrern an den Führerschein und den Zuschauern ans Herz. Denn das Team von der Hauptwache Bochum löst auch alltägliche Einsätze mit Herz und Einfühlungsvermögen - besonders wenn jemand Hilfe benötigt. Rechte: kabel eins
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: kabel eins