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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Im Revier geht's zur Sache

Kabel EinsStaffel 3Folge 14vom 06.11.2019
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 14: Im Revier geht's zur Sache

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Toto und Harry sind wieder unterwegs. Da geht es Ladendieben an den Kragen, sturztrunkenen Autofahrern an den Führerschein und den Zuschauern ans Herz. Denn das Team von der Hauptwache Bochum löst alltägliche Einsätze mit Herz und Einfühlungsvermögen. Rechte: kabel eins

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