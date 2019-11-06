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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Die tote Ente

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 16vom 06.11.2019
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 16: Die tote Ente

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Toto und Harry sind unterwegs. Da geht es Ladendieben an den Kragen, sturztrunkenen Autofahrern an den Führerschein und den Zuschauern ans Herz. Heute geht es um eine tote Ente. Wer hat das Tier kaltblütig umgebracht? Toto und Harry ermitteln! Rechte: kabel eins

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