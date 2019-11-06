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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Die verwirrte alte Dame

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 17vom 06.11.2019
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 17: Die verwirrte alte Dame

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Toto und Harry sind wieder unterwegs. Da geht es Ladendieben an den Kragen, sturztrunkenen Autofahrern an den Führerschein und den Zuschauern ans Herz. Heute helfen die beiden einer verwirrten alte Dame - die will mit den "Halunken" aber erst mal nichts zu tun haben. Rechte: kabel eins

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