Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Folge 18: Das Loch im Auto
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Toto und Harry sind wieder unterwegs. Da geht es Ladendieben an den Kragen, sturztrunkenen Autofahrern an den Führerschein und den Zuschauern ans Herz. Heute werden Toto und Harry zu einem Mann gerufen, der ein großes Loch in seinem schicken Auto entdeckt hat. Rechte: kabel eins
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: kabel eins