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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Schlägerei unter Frauen

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 19vom 06.11.2019
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 19: Schlägerei unter Frauen

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Toto und Harry werden angefunkt, weil eine Schlägerei zwischen zwei Frauen gemeldet wird. Als die beiden Polizisten am Tatort eintreffen, haben sich die Gemüter allerdings längst wieder beruhigt, auch wenn eine Damen eine Beule davongetragen hat. War Alkohol bei dem Streit im Spiel? Rechte: kabel eins

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