Train My Body
Folge 3: Ganzkörper Workout
25 Min.Folge vom 16.04.2020Ab 6
Runter vom Sofa. Rein in die Sporthose. Ran an den Osterspeck. In "Train My Body" heizt Fernanda Brandão die ProSieben-Zuschauer sportlich ein. Mit acht jeweils 30-minütigen Workouts bringt sie die Zuschauer vorm heimischen TV zum Schwitzen. Jedes Workout setzt einen anderen Fokus: Wenn die Bauchmuskeln vom Vortag noch brennen, liegt der Schwerpunkt am nächsten Tag auf den Beinen.
