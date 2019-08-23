Traumhaus am Mittelmeer
Folge vom 23.08.2019: Feierabend auf Kroatisch
20 Min.Folge vom 23.08.2019
Dieses Paar folgt dem Traum von einem Leben in Kroatien und verlässt dafür die USA. Sie wollen Quality-Time mit Familie und Freunden nahe dem Meer verbringen. Da sie Verwandte auf der malerischen Insel Brac hat, ist der perfekte Ort zum Auswandern schnell gefunden.
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Genre:Haus und Garten, Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.