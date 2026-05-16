Traumhaus am See
Folge vom 16.05.2026: Haus mit Hüttenflair
45 Min.Folge vom 16.05.2026
Nach dem Verkauf ihres Seehauses suchen ein Paar aus Pennsylvania und Indiana ein neues Wochenenddomizil näher an der Heimat. Am Eriesee hoffen sie auf die perfekte Mischung aus Natur, Kulinarik und entspanntem Rückzugsort – doch zwischen Charme und Lage wird das Budget schnell zur Herausforderung.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.