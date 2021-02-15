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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Die längste To-Do-Liste der Welt

HGTVFolge vom 15.02.2021
Die längste To-Do-Liste der Welt

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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Folge vom 15.02.2021: Die längste To-Do-Liste der Welt

43 Min.Folge vom 15.02.2021Ab 6

Heather und Kevin wollten ihr Traumhaus auf eigene Faust renovieren, doch überschätzten dabei ihr Können. Jetzt leben sie inmitten einer Baustelle mit vielen angefangenen Projekten, die sie alleine nicht abschließen können. Jasmine eilt zur Hilfe, um die halbfertige Küche, das Bad und den Garten in ein schönes Zuhause zu verwandeln, in dem sie sich endlich entspannen und als Familie leben können.

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