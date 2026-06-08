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Traumzüge

Traumzüge: Bergen und Nordland

WELTFolge vom 08.06.2026
Traumzüge: Bergen und Nordland

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Traumzüge

Folge vom 08.06.2026: Traumzüge: Bergen und Nordland

45 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 6

Gleich zwei italienische Highspeed-Züge werden in dieser Dokumentation vorgestellt: Der staatliche Frecciarossa 1000 und der privat betriebene Italo EVO konkurrieren auf den gleichen Bahnhöfen und Strecken um Kunden. Der „rote Pfeil“ rauscht mit 300 Kilometern pro Stunde von Mailand ins 800 Kilometer entfernte Neapel. Mit dem ebenfalls rot lackierten Italo EVO fährt Teddy Wilson von Venedig bis nach Turin. Technik und Eleganz, Geschwindigkeit und die Schönheit Italiens - was will man mehr?

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