Kabel EinsStaffel 2Folge 1vom 27.10.2019
Im niedersächsischen Rinteln an der Weser kommt Trecker Babe Theresa heute nicht nur wegen der enormen Hitze ins Schwitzen: Das Heu muss vom Feld geschafft werden und ihre Maschine klemmt. Im österreichischen Burgenland liebt und lebt Margot die Landwirtschaft auf dem Biohof der Familie. Eigentlich ist Erntezeit, aber der Regen macht der Feld-Fee einen Strich durch die Rechnung. Und Alina muss eigentlich Wintergerste ernten - doch es gibt Probleme mit dem neuen Mähdrescher.

