Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trecker Babes

Episode 2

Kabel EinsStaffel 3Folge 2vom 17.10.2021
Episode 2

Episode 2Jetzt kostenlos streamen

Trecker Babes

Folge 2: Episode 2

15 Min.Folge vom 17.10.2021Ab 6

Die 23jährige hat in diesem Jahr ihr Leben komplett umgekrempelt: Sie arbeitet jetzt als Verkaufsförderin. Das heißt: Sie muss jede Maschine in- und auswendig kennen und sie vorführen. Ein befreundetes Lohnunternehmen lernt sie auf diesem Grashäcksler-Modell an. Kann sie überzeugen und beherrscht die Maschine am Ende des Tages? Bildrechte: © Kabel Eins.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Trecker Babes
Kabel Eins
Trecker Babes

Trecker Babes

Alle 5 Staffeln und Folgen