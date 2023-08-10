Staffel 2Folge 20vom 10.08.2023
ÜberdosisJetzt kostenlos streamen
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Folge 20: Überdosis
21 Min.Folge vom 10.08.2023Ab 16
Ein Junge nimmt mit seiner Webcam an einem Rollenspiel teil, auf Ellis Island werden die Namen von Einwanderern geändert, und Gary wird im Einkaufszentrum ein Streich gespielt.
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Genre:Animation, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central