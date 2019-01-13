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Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Die "Pink Lady" auf dem Weg an die Adria

Kabel EinsStaffel 3Folge 2vom 13.01.2019
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Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 2: Die "Pink Lady" auf dem Weg an die Adria

90 Min.Folge vom 13.01.2019Ab 12

Lissy ist mit ihrer "Pink Lady" auf dem Weg an die italienische Adria, wobei sie auf eine harte Probe gestellt wird ... Die "Chaos-Queen" Jana Vetter fährt aus dem deutschen Norden in ihre alte Heimat Österreich. Da sie gerade erst in einer neuen Spedition angefangen hat, ist sie mit den Details des Lkws nicht vertraut. Die sonst so taffe Jana kommt aus dem Konzept. Und bei Neuling Manu müssen heute heiße Asphaltmischung transportiert werden. Dann kommt es zur Katastrophe ...

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