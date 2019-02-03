Sabrina im "The Lion" am Nürburgring!Jetzt ohne Werbung streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 5: Sabrina im "The Lion" am Nürburgring!
89 Min.Folge vom 03.02.2019Ab 12
Sabrina überführt den Showtruck "The Lion", der wochenlang in aufwendiger Handarbeit aufbereitet wurde und sehnsüchtig auf dem Nürburgring erwartet wird. Manu steht in Holland unter Zeitdruck. Dabei erschweren ihr Fahrradfahrer und das Hafengelände die Arbeit. Indessen gerät Annette außer Rand und Band, da ihr Navi streikt.
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-16: Kabel Eins & © Season 6: Storyhouse Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen