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Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Unterwegs in Europa: Wie schlagen sich die Trucker Babes?

Kabel EinsStaffel 3Folge 6vom 10.02.2019
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Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 6: Unterwegs in Europa: Wie schlagen sich die Trucker Babes?

90 Min.Folge vom 10.02.2019Ab 12

Manu ist auf ihrer ersten Lkw-Fahrt im europäischen Ausland und verliert auf den italienischen Straßen erstmal die Orientierung. In England ist von Bettina Konzentration und Improvisationstalent gefragt und für Chaosqueen Jana geht es zusammen mit ihrem neuen Lkw "Tweety" wieder im Norden auf Tour. Währenddessen ist die sonst so coole Anne am Verzweifeln ...

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