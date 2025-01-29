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Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Harmonie und Hindernisse: Tinkas Jungferntour mit Lotte

Kabel EinsStaffel 4Folge 6vom 29.01.2025
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Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 6: Harmonie und Hindernisse: Tinkas Jungferntour mit Lotte

89 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 12

Sonne im Herzen und Tonnen unterm Hintern: Mit ihrem nagelneuen Lkw "Lotte" ist Tinka auf dem Weg von Herten nach Ascheberg, um die letzte Ladung des Tages abzuholen. 280 Kilometer haben die beiden bereits auf ihrer Jungferntour miteinander zurückgelegt - bisher in harmonischer Zweisamkeit. Doch vor dem großen Happy End der ersten gemeinsamen Tour stehen handfeste Blech-Probleme im Weg.

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