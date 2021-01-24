Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 4: Folge 4
89 Min.Folge vom 24.01.2021Ab 6
Für Julia steht heute zum ersten Mal ein Lkw-Sicherheitstechnik- und Fahrsicherheitstraining beim ADAC an. Außerdem wartet noch eine ganz besondere Überraschung auf sie. Bettinas selbsternanntes Kälber-Taxi geht wieder an den Start! Es geht auf große Fahrt bis kurz vor die niederländische Grenze, bei der sie anspruchsvolle Strecken bewältigen muss. Und Sabrina gerät im Berliner Berufsverkehr unter Zeitdruck.
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-16: Kabel Eins & © Season 6: Storyhouse Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen