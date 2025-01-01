Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 1: Episode 1
88 Min.Ab 12
Asphalt-Fee Julia fährt heute nach langer Zeit eine Überführung über 143 km von Gütersloh nach Osnabrück, als bei der Rückfahrt die Motorkontrollleuchte blinkt. PS-Prinzessin Sabrina hingegen muss gleich zwei Lkw 778 km quer durch Deutschland transportieren. Sonnenschein Tinka kämpft mit Verkehrschaos und Chrissy darf zum ersten Mal ihren nigelnagelneuen 475 PS-Truck fahren.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins