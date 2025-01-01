Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Episode 1

Kabel EinsStaffel 8Folge 1
Episode 1

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 1: Episode 1

88 Min.Ab 12

Asphalt-Fee Julia fährt heute nach langer Zeit eine Überführung über 143 km von Gütersloh nach Osnabrück, als bei der Rückfahrt die Motorkontrollleuchte blinkt. PS-Prinzessin Sabrina hingegen muss gleich zwei Lkw 778 km quer durch Deutschland transportieren. Sonnenschein Tinka kämpft mit Verkehrschaos und Chrissy darf zum ersten Mal ihren nigelnagelneuen 475 PS-Truck fahren.

