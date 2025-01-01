Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Episode 2

Kabel Eins Staffel 8 Folge 2
Folge 2: Episode 2

88 Min. Ab 12

Bei Gina steht heute eine besondere Tour an: Ein 250 kg schwerer Strohrundballen muss unter Zeitdruck zu einer Baumschule transportiert werden. Dabei muss sie sich beeilen, denn ihre Familie wartet bereits. PS-Prinzessin Sabrina hingegen fährt einen neuen Lkw an die dänische Grenze, da ihr Auftraggeber dringend Ersatz für ein abgebranntes Fahrzeug benötigt. Außerdem gibt es Neuzugang bei den "Trucker Babes": die Frohnatur und Pferdepension-Betreiberin Jessy.

Kabel Eins
