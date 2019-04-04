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Trucker Babes Austria

Staffel 02 Folge 04 - Trucker Babes Austria

ATVStaffel 2Folge 4vom 04.04.2019
Staffel 02 Folge 04 - Trucker Babes Austria

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Trucker Babes Austria

Folge 4: Staffel 02 Folge 04 - Trucker Babes Austria

50 Min.Folge vom 04.04.2019Ab 6

Patricia liefert unter schweren Witterungsbedingungen gleich zwei Traktoren aus. Helga ist mit ihrer Ladung steirischem Holz 2000 Kilometer weiter nördlich unterwegs und versucht, die nächste Fähre zu erreichen. Außerdem lernen wir das 25-jährige Trucker-Küken Lisa kennen, die zum Truckfahren geboren zu sein scheint: Sie hat schon lange keine Wohnung mehr und wäscht ihre Wäsche bei Oma. Und Doris ist wieder damit beschäftigt, Holz aus den steirischen Bergen zu holen ...

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