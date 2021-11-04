Trucker Babes Austria
Folge 4: Episode 4
49 Min.Folge vom 04.11.2021Ab 6
Patricia muss eine wahre Mammutaufgabe bewältigen und ein 60-Tonnen-Maschinenteil ins Tiroler Gebirge manövrieren. Eine Reise mit unzähligen Steigungen und viel zu engen Tunneln erwartet die Fahrerin. Petra ist ein neues Gesicht unter den Trucker Babes und nachtaktiv. Sie liefert an Logistikfirmen in Westösterreich - und das meistens in der Nacht, wenn nicht so viel los ist auf den Straßen.
Trucker Babes Austria
Genre:Reality
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4