ATVStaffel 8Folge 1
50 Min.Ab 6

Bella soll mit ihrem Truck 25 Tonnen Streusalz befördern. Um die Lieferung ans Ziel zu bringen, muss die Fahrerin sich den Weg freischaufeln. Helga ist mit einer Ladung Holz in Richtung Belgien unterwegs. Mit dabei ist ihre Kollegin Caro.

