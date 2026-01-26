Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes Austria

Mit Herz, Humor und viel PS

ATVStaffel 9Folge 1
Mit Herz, Humor und viel PS

Mit Herz, Humor und viel PSJetzt kostenlos streamen

Trucker Babes Austria

Folge 1: Mit Herz, Humor und viel PS

48 Min.Ab 6

Die neunte Staffel von "Trucker Babes Austria" startet mit drei starken Frauen am Steuer: Helga, Christl und Patrizia. Helga macht sich auf eine 2.000-Kilometer-Tour nach Süditalien, wo sie zwischen Schwertransport und Sightseeing San Marino erkundet. Christl meistert in Tirol knifflige Serpentinen und enge Bergstraßen. Patricia transportiert Zuckerrüben und kämpft mit gefährlichen Situationen auf Landstraßen.

