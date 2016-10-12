True Nightmares
Folge vom 12.10.2016: Ausgehungert
44 Min.Folge vom 12.10.2016Ab 12
Menschen sind seit jeher vom Wunsch besessen, für immer jung, schlank und gesund zu bleiben. Wenn jemand behauptet, ein Mittel dafür zu besitzen, wird er zahlreiche Anhänger finden. So auch im Jahr 1911, in Olalla, Washington, als Claire und Dora Williamson, steinreiche Erbinnen und Gesundheitsfanatikerinnen, in Wilderness Heights einchecken. In diesem Kurzentrum für Wohlhabende unterzieht sich eine internationale Klientel den Heilbehandlungen von Dr. Linda Hazzard. Das von ihr proklamierte Wundermittel beinhaltet Fasten, Entgiftung und Massagen. Doch was die Schwester dann erleben, hätten sie sich in ihren schlimmsten Albträumen nicht vorstellen können.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.