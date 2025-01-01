Zum Inhalt springenBarrierefrei
Turbo FAST

NBCUniversalStaffel 2Folge 4
Das Festival der Magie / Der Stinger

23 Min.Ab 6

Chet nimmt zum Festival der Magie Turbo und Flamme mit. Doch die beiden kommen nicht miteinander aus. Dann verschwindet Chet und die beiden müssen sich zusammentun. Der Superheld Stinger ist in Turbotown und rekrutiert Turbo als seinen Helfer.

NBCUniversal

