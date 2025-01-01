Staffel 2Folge 4
Das Festival der Magie / Der StingerJetzt kostenlos streamen
Turbo FAST
Folge 4: Das Festival der Magie / Der Stinger
23 Min.Ab 6
Chet nimmt zum Festival der Magie Turbo und Flamme mit. Doch die beiden kommen nicht miteinander aus. Dann verschwindet Chet und die beiden müssen sich zusammentun. Der Superheld Stinger ist in Turbotown und rekrutiert Turbo als seinen Helfer.
Turbo FAST
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.