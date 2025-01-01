Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 2Folge 9
Maden-Tron / Die Gottesanbeterin

Folge 9: Maden-Tron / Die Gottesanbeterin

27 Min.Ab 6

Drifter ist verantwortlich dafür, dass eine kleine Made beim Bau eines Maden-Tierheims verletzt wird. Daraufhin steckt Drifter sie in einen Roboter-Anzug. Turbo sehnt sich nach einer Gefährtin und lernt die junge Gottesanbeterin Thora kennen.

