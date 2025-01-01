Staffel 2Folge 8
Turbo FAST
Folge 8: Zwobo rebelliert / Der Assistent
23 Min.Ab 6
Zwobo ist traurig, weil er an seinem Geburtstag wenig Beachtung bekommt. Deshalb nimmt er sich ein Beispiel an Eduard und rebelliert. Checkers Bruder Klecker verhindert aus Versehen den Versuch der FAST-Crew, einen Weltrekord aufzustellen.
Turbo FAST
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.