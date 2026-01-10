Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2026Folge 1vom 10.01.2026
197 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12

Salto. Schraube. Bauchplatscher? Zum Start ins neue Jahr wagen beim "TV total Turmspringen" Legenden aus 15 Jahren den Sprung ins kalte Wasser. Gesprungen wird im Einzel und im Synchron. Moderiert wird das "TV Total Turmspringen" von Steven Gätjen. Sonya Kraus interviewt und Ron Ringguth kommentiert. Sebastian Pufpaff sitzt gemeinsam mit Torsten Sträter am Kommentatorenpult und blickt mit einem Augenzwinkern auf die Leistungen der Springerinnen und Springer.

ProSieben
