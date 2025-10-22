TV total XXL
Folge 1: TV total XXL 2024
111 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12
Was ist krasser als "TV total"? Mehr "TV total"! Was ist größer als das vertraute Studio? Die Lanxess Arena in Köln. Was ist länger als 60 Minuten Sendezeit? 120 Minuten Sendezeit. Und was macht Sebastian Pufpaff aus all dem? Eine Sensation! Wichtig zu wissen: Puffi kommt nicht allein. Natürlich kommen Gäste. Natürlich kommen Nippelboard und Pult. Und natürlich kommen die Heavytones. #WeLove Übergrößen. We Love #TVtotalXXL.
