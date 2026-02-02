Der Truthahn und die MännlichkeitJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 10: Der Truthahn und die Männlichkeit
21 Min.Folge vom 02.02.2026
Charlies alte Liebe Lisa will sich wieder mit ihm treffen. Das kommt Charlie ganz recht, denn er hat noch Gefühle für sie und denkt, dass sie zu ihm zurückkehren will. Doch er wird böse enttäuscht, denn Lisa teilt ihm ihre Hochzeitspläne mit. Um ihr zu beweisen, dass auch er ein pflichtbewusster Ehemann sein kann, lädt er sie zu einem harmonischen Thanksgiving-Essen mit der ganzen Familie ein. Aber die Feier läuft nicht ganz so wie geplant.
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen