Alte Flamme mit neuem Docht

ProSiebenStaffel 1Folge 18vom 05.02.2026
Folge 18: Alte Flamme mit neuem Docht

21 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 6

Charlie erhält überraschend eine E-Mail seiner Exfreundin Jill, die er sehr attraktiv in Erinnerung hat. Natürlich sagt er nicht nein, als sie ihm vorschlägt, sich mit ihm zu treffen. Doch zu Charlies Entsetzen ist die hübsche Jill mittlerweile ein Mann und nennt sich Bill. Als sich Charlies Mutter Evelyn auch noch ausgerechnet in Bill verliebt, droht die Situation gänzlich außer Kontrolle zu geraten.

ProSieben
