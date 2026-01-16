Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Der Resteverwerter der Liebe

ProSiebenStaffel 11Folge 15vom 16.01.2026
Der Resteverwerter der Liebe

Der Resteverwerter der LiebeJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 15: Der Resteverwerter der Liebe

21 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

Trotz aller Bemühungen kann Alan Lyndsey mit seinem Heiratsantrag nicht umstimmen. Als er sich bei seiner Ex-Frau Judith ausweint, kommen sich die beiden wieder näher - und beschließen, ein zweites Mal zu heiraten. Walden hält gar nichts von der Entscheidung: Er findet, dass Judith mit Alan genauso schlecht umgeht wie früher. Beiläufig macht er Judith darauf aufmerksam, dass sie nur die zweite Wahl war ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 4 Staffeln und Folgen