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Two and a Half Men

Ich will tanzen

ProSiebenStaffel 3Folge 8vom 30.06.2026
Ich will tanzen

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Two and a Half Men

Folge 8: Ich will tanzen

21 Min.Folge vom 30.06.2026

Mia ist die neueste Frau, die Charlie den Kopf verdreht hat. Allerdings will die hübsche Ballett-Lehrerin nichts von ihm wissen. Um trotzdem mit ihr in Kontakt zu kommen, meldet Charlie Jake in ihrem Unterricht an. Der ist alles andere als begeistert, lässt sich aber durch eine üppige Bestechung zu Charlies Plan überreden. Doch dann verliebt auch er sich Hals über Kopf in Mia, und als die doch auf Charlies Avancen eingeht, erweist sich der Familienfrieden als sehr brüchig.

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