Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Ich mach bei Hochzeiten immer das Gleiche

ProSiebenStaffel 4Folge 20vom 03.11.2025
Ich mach bei Hochzeiten immer das Gleiche

Ich mach bei Hochzeiten immer das GleicheJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 20: Ich mach bei Hochzeiten immer das Gleiche

21 Min.Folge vom 03.11.2025

Alan gibt sein Bestes, damit die Hochzeit seiner Exfrau Judith glatt läuft. Eine geplatzte Hochzeit würde schließlich bedeuten, dass Alan weiterhin Unterhalt zahlen muss. Charlie erweist sich dabei als nicht besonders hilfreich. Er hat nämlich eine Affäre mit Myra angefangen, Judiths Schwägerin in spe. Myra ist nicht nur hübsch, sondern auch noch klug und passt damit überhaupt nicht in Charlies Beuteschema. Er scheint richtig verliebt zu sein, doch Myra hat ein Geheimnis ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 5 Staffeln und Folgen