Two and a Half Men
Folge 20: Ich mach bei Hochzeiten immer das Gleiche
21 Min.Folge vom 03.11.2025
Alan gibt sein Bestes, damit die Hochzeit seiner Exfrau Judith glatt läuft. Eine geplatzte Hochzeit würde schließlich bedeuten, dass Alan weiterhin Unterhalt zahlen muss. Charlie erweist sich dabei als nicht besonders hilfreich. Er hat nämlich eine Affäre mit Myra angefangen, Judiths Schwägerin in spe. Myra ist nicht nur hübsch, sondern auch noch klug und passt damit überhaupt nicht in Charlies Beuteschema. Er scheint richtig verliebt zu sein, doch Myra hat ein Geheimnis ...
Two and a Half Men
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen