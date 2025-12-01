Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Der Kirchenbesuch

ProSiebenStaffel 7Folge 16vom 10.12.2025
Der Kirchenbesuch

Folge 16: Der Kirchenbesuch

21 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 6

Als seine Verlobte Chelsea endgültig zu ihrem Vater zieht, ist Charlie sehr deprimiert. Nach einem missglückten Selbstmordversuch will Charlie in einen Stripclub fahren - doch vorher macht er einen Abstecher in eine kleine Kirche und bittet Gott um Hilfe. Daraufhin erscheint die Stripperin und Masseuse Betsy neben seiner Kirchenbank und bittet ihn um Feuer. Nachdem Charlie sie von der Stelle weg in Las Vegas geheiratet hat, stellt er die neue Frau Harper seiner Familie vor ...

