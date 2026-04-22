Eine falsche Bewegung, Zimbabwe!Jetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 12: Eine falsche Bewegung, Zimbabwe!
21 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12
Es weihnachtet in Malibu, und Walden und Zoey erwarten ihre Eltern zu den Feiertagen. Waldens Mutter Robin ist eine Primatenforscherin. Es stellt sich heraus, dass Walden bis zum vierten Lebensjahr mit einem Gorilla namens Magilla aufgewachsen war.
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Alle Staffeln im Überblick
Two and a Half Men
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen