Über Australien
Folge 1: Dürres Herz
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Die zweiteilige Doku-Serie zeigt Australiens einzigartige Flora und Fauna. Die zahlreichen Tiere und Pflanzen haben verschiedene Strategien entwickelt, um in der zum Teil extremen Umgebung zu überleben.
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Genre:Natur
Produktion:CA, 2017
Altersfreigabe:
6
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