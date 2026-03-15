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Über Australien

Dürres Herz

Blue AntStaffel 1Folge 1vom 15.03.2026
Dürres Herz

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Über Australien

Folge 1: Dürres Herz

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Die zweiteilige Doku-Serie zeigt Australiens einzigartige Flora und Fauna. Die zahlreichen Tiere und Pflanzen haben verschiedene Strategien entwickelt, um in der zum Teil extremen Umgebung zu überleben.

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