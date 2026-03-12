UFO-Theorien - Zwischen Fakt und Fiktion: SETI-InstitutJetzt kostenlos streamen
UFO-Theorien
Folge vom 12.03.2026: UFO-Theorien - Zwischen Fakt und Fiktion: SETI-Institut
42 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12
Das SETI-Institut widmet sich der Erforschung des Universums und der Frage, ob es außerirdisches Leben gibt. Doch im Oktober 2017 wurden die renommierten Wissenschaftler vor ein Rätsel gestellt. Ein seltsames Objekt, genannt Oumuamua, rauschte auf die Erde zu. Es war stolze 800 Meter lang, aber nur 80 Meter breit. Die Oberfläche des unbekannten Himmelsobjekts reflektierte zehnmal stärker als die eines gewöhnlichen Kometen. Handelte es sich um ein Raumschiff?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Altersfreigabe:
12