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UFO-Theorien

UFO-Theorien - Zwischen Fakt und Fiktion: Rendelsham

WELTFolge vom 16.04.2026
UFO-Theorien - Zwischen Fakt und Fiktion: Rendelsham

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UFO-Theorien

Folge vom 16.04.2026: UFO-Theorien - Zwischen Fakt und Fiktion: Rendelsham

42 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12

In den letzten fünfzig Jahren wurden UFOs immer mehr mit Militärpersonal und -einrichtungen in Verbindung gebracht. Tief im Wald von Rendlesham, Suffolkin kam es im Jahr 1980 zum berüchtigten Rendlesham-Vorfall. Zahlreiche Augenzeugen der amerikanischen Luftwaffe behaupten ein außerirdisches Flugobjekt beobachtet zu haben, welches im naheliegenden Wald gelandet sei. In dieser Episode versuchen Craig Charles und Sarah Cruddas, den faszinierenden Vorfall zu entschlüsseln.

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