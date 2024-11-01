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Folge 10

ProSieben FUNStaffel 1Folge 10vom 01.11.2024
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UFOs

Folge 10: Folge 10

33 Min.Folge vom 01.11.2024Ab 12

Didier und sein Team entdecken verschlüsselte Botschaften, die von Aliens stammen könnten. Es gelingt ihnen allerdings nicht, diese zu dekodieren. Unterdessen sucht ein amerikanischer Regisseur Kontakt zu der Raumfahrtbehörde: Steven Spielberg. Er plant einen Film über Außerirdische und möchte zu Recherchezwecken die Arbeit der GEPAN beobachten. Das wiederum will Didiers Chef mit allen Mitteln verhindern.

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