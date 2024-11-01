UFOs
Folge 10: Folge 10
33 Min.Folge vom 01.11.2024Ab 12
Didier und sein Team entdecken verschlüsselte Botschaften, die von Aliens stammen könnten. Es gelingt ihnen allerdings nicht, diese zu dekodieren. Unterdessen sucht ein amerikanischer Regisseur Kontakt zu der Raumfahrtbehörde: Steven Spielberg. Er plant einen Film über Außerirdische und möchte zu Recherchezwecken die Arbeit der GEPAN beobachten. Das wiederum will Didiers Chef mit allen Mitteln verhindern.
Alle Staffeln im Überblick
UFOs
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Science Fiction
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Studiocanal GmbH