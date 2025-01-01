Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
UFOs

Folge 11

ProSieben FUNStaffel 1Folge 11
Joyn Plus
Folge 11

Folge 11Jetzt ohne Werbung streamen

UFOs

Folge 11: Folge 11

30 Min.Ab 6

Ein junges Pärchen entdeckt beim Campen einen Kornkreis. Die GEPAN übernimmt die Ermittlungen. Sie glauben, dass die Außerirdischen ihre baldige Ankunft verkünden. Während Véra und ihr Chef weitere Nachforschungen anstellen, wird Rémy wegen seines Cyberangriffs verhört. Didier und seine Ex-Frau kommen sich indes langsam wieder näher und Marcel macht eine erschreckende Entdeckung.

Alle Staffeln im Überblick

UFOs
ProSieben FUN
UFOs

UFOs

Alle 2 Staffeln und Folgen