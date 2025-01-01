UFOs
Folge 11: Folge 11
30 Min.Ab 6
Ein junges Pärchen entdeckt beim Campen einen Kornkreis. Die GEPAN übernimmt die Ermittlungen. Sie glauben, dass die Außerirdischen ihre baldige Ankunft verkünden. Während Véra und ihr Chef weitere Nachforschungen anstellen, wird Rémy wegen seines Cyberangriffs verhört. Didier und seine Ex-Frau kommen sich indes langsam wieder näher und Marcel macht eine erschreckende Entdeckung.
Alle Staffeln im Überblick
UFOs
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Science Fiction
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studiocanal GmbH