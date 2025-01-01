UFOs
Folge 2: Folge 2
32 Min.Ab 6
Didier will seine neue Abteilung auf Vordermann bringen. Er schlägt eine andere Vorgehensweise bei der Bearbeitung der Akten vor und führt seine eigene Priorisierung ein, um alle Fälle so schnell wie möglich zu lösen. Sein Chef hat ihm nämlich die Leitung eines prestigeträchtigen Projekts versprochen, wenn er die Öffentlichkeit ein für alle Mal davon überzeugt, dass es keine Ufos gibt. Doch eines Nachts holt ihn sein Kollege Rémy aus dem Bett und berichtet ihm von einem Ufo-Fund.
Alle Staffeln im Überblick
UFOs
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Science Fiction
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studiocanal GmbH